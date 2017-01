Decreto 'salva-risparmio' Banche, Padoan: sbagliato e dannoso discredito al sistema. Per Mps nuovo cda dopo ingresso Stato Su Mps il ministro ha assicurato che con gli strumenti messi in atto dal Governo verrà realizzato 'il risanamento definitivo della banca' e che la 'ricapitalizzazione precauzionale è per definizione europea temporanea' e che "la banca definitivamente risanata tornerà al mercato. Al momento dell'effettiva entrata dello Stato nel capitale della banca si procederà alla nomina di un nuovo cda".



"Il fattore essenziale per il buon funzionamento del sistema bancario è la fiducia. La fiducia è un bene pubblico caratterizzata da una asimmetria, è molto facile distruggerla, molto difficile ricostruirla. A volte si è gettato discredito sull'intero settore bancario, alimentando una non motivata e sbagliata percezione negativa" del sistema, "un atteggiamento dannoso che mette a repentaglio" tutto il settore. Lo ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan inaudizione sul decreto 'salva-risparmio'."Il management di Mps, che pure ha manifestato la disponibilità a rimettere le deleghe, gode della fiducia del governo. Si procederà alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione" dopo che sarà stata fatta la ricapitalizzazione precauzionale da parte dello Stato. Ha aggiunto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan spiegando che l'obiettivo "non derogabile" del management sarà quello di attuare il nuovo piano di ristrutturazione."Il governo auspica che la giustizia faccia rapidamente il proprio corso e tutti coloro che hanno provocato danni alla collettività, alle comunità locali, ai risparmiatori e agli investitori vengano sanzionati". Così il ministro Padoan, in audizione sul decreto 'salva-risparmio'. Anche nei casi in cui in modo "illecito" sono stati venduti prodotti a chi non aveva l'adeguato profilo di rischio, Padoan si augura che "la magistratura, individui le responsabilità e sanzioni adeguatamente i colpevoli"."Si stima che saranno circa 190 milioni" i rimborsi automatici che, "quando tutte le pratiche verranno espletate", saranno stati erogati agli obbligazionisti retail delle quattro banche in risoluzione. Ha detto precisato Padoan.