Mercati Banche giù, ma Piazza Affari tiene

di Paolo Gila Una seduta al cardiopalma per i titoli bancari, su cui si è scatenata un’ondata di vendite per le incertezze sull’esito dell’aumento di capitale di Carige. Il titolo è stato sospeso per tutta la giornata e ha trascinato al ribasso anche il Credito Valtellinese (-19%) che pochi giorni fa aveva varato una ricapitalizzazione. Male anche MPS (-4,13%) e Banco BPM (-2,86%).Nel complesso il mercato di Milano ha tenuto grazie agli acquisti sui titoli industriali. Progressi dai due punti ai tre punti percentuali in progressione per Ferrari, Fiat, Brembo, STM, Ferragamo, Prysmian e Buzzi.Così Piazza Affari ha chiuso a +0,22% in linea con Londra mentre gli altri listini hanno guadagnato più terreno: +0,55% Francoforte e +0,66% Parigi. La migliore è stata Madrid (+0,76%) mentre Wall Street, che aveva aperto alle 15 e 30 con un guadagno di mezzo punto, si è presentata al momento della chiusura delle borse europee con un incremento quasi raddoppiato.Stabilità infine per l’euro, a quota 1,17 e 75 contro dollaro.