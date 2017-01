Mercati Banco BPM parte a razzo. Milano regina d'Europa

di Marzio QuaglinoIl nuovo titolo nato dalla fusione tra Banco Popolare e Popolare di Milano parte con il botto in borsa. Verso metà seduta Bpm sale del 6,28% a 2,43 euro. Bene nel complesso i bancari, con l’eccezione di Monte dei Paschi sospesa in attesa della ricapitalizzazione da 8 miliardi con la partecipazione dello Stato.Milano è la migliore in Europa con il Ftse Mib che sale dell’1,49%. Chiusa Londra, Francoforte sale dello 0,82% e Parigi dello 0,43%. Un progresso motivato dal dato sui responsabili degli acquisti nel settore manifatturiero che in Europa a dicembre è salito oltre le attese.Sul versante delle valute euro ancora in calo sul dollaro con il cambio a 1,0476.Aggiornamento ore 12.50