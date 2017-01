Banco Bpm, procura di Milano indaga per aggiotaggio su fusione

Blitz dei finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza nelle sedi di Milano e Verona di Banco Bpm, l'istituto di credito nato dalla fusione tra Banca Popolare di Milano e Banco Popolare. Le Fiamme Gialle hanno acquisito documenti ritenuti utili nell'ambito di un'inchiesta coordinata dai pm Roberto Pellicano e Sergio Spadaro sul 'matrimonio' tra i due istituti in cui viene ipotizzato il reato di aggiotaggio.Stando all'ipotesi dell'accusa, le banche, pur essendo venute a conoscenza prima della conclusione dell'operazione di fusione di alcuni rilievi mossi dalla Bce sulla copertura finanziaria da parto del Banco in relazione ai crediti deteriorati, avrebbero omesso di avvertire sia il mercato che gli azionisti. I documenti acquisiti riguardano le comunicazioni tra le due banche e la Bce che aveva condotto un'ispezione nei mesi scorsi presso il Banco Popolare.La Procura ha chiesto, come si legge nel decreto, l'esibizione di "tutti i documenti anche informali, report anche provvisori e preliminari, mail, verbali di riunioni e comunicazioni tra l'Autorita' di Vigilanza (Bce), il Banco e la Bpm riguardanti l'ispezione avente ad oggetto i temi di cui ai comunicati stampa del 23 novembre 2016".