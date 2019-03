Bangladesh, a fuoco un grattacielo di Dacca: persone intrappolate Secondo alcuni testimoni diverse persone sarebbero cadute dall’edificio cercando di sfuggire alle fiamme. Ci sarebbe almeno un morto

Un incendio è scoppiato in un ufficio nella capitale del Bangladesh, Dacca, e si teme che diverse persone siano intrappolate dentro.Dal grattacielo di 19 piani almeno sei persone sono state viste precipitare mentre cercavano di sfuggire a fiamme e fumo arrampicandosi in discesa all'esterno. Secondo lo Straight Times, almeno una di queste persone è morta. In filmatiri trasmessi dai media, si vedono le persone che scendono da una canalina laterale da diversi piani di altezza. In uno dei filmati si vede almeno una persone fra queste precipitare nel vuoto e rimbalzare prima di cadere sul marciapiede.Un testimone ha detto che le persone sono state viste gridare aiuto dalle finestre ai piani superiori dell'edificio. Elicotteri militari sono impegnati con i vigili del fuoco nelle operazioni di salvataggio.