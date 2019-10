"Prendere in considerazione anche le imposte indirette" Bankitalia: "Serve riforma fiscale organica, no ad abbattimento di tutte le tasse" Il vice direttore generale di Bankitalia, Luigi Federico Signorini, in audizione sulla NaDef: "Taglio del cuneo stimolo non irrilevante ma disattivazione Iva limita risorse"

"In prospettiva sembra necessaria una riforma fiscale complessiva e organica, fondata su un'attenta analisi" che "non può consistere nell'abbattere tutte le imposte. Nella definizione dei provvedimenti da adottare sarà opportuno prendere in considerazione in modo complessivo gli strumenti disponibili, incluse le imposte indirette". Lo afferma il vice direttore generale di Bankitalia, Luigi Federico Signorini, in audizione sulla NaDef.A proposito di evasione fiscale e dell' allarme lanciato dall'Istat sull'impatto che ha in termini di crescita, Bankitalia osserva: "Per gli interventi riguardanti il recupero dell'evasione, una quantificazione precisa è ardua. Al fine di assicurare il rispetto dell'obiettivo, è auspicabile che siano definiti momenti di monitoraggio dei conti in corso d'anno e pronti meccanismi correttivi in caso di scostamenti. I progressi nel contrasto all'evasione fiscale - spiega il vice dg - richiedono tempo" e "non si può non raccomandare un approccio cauto alla loro quantificazione all'interno di ciascuna manovra di bilancio".Il rapporto debito-Pil in crescita quest'anno "diminuirebbe marginalmente il prossimo. Per un paese in cui il debito pubblico rappresenta uno dei principali fattori di fragilità, assicurare che la variazione abbia quanto meno il segno giusto è il minimo. La situazione di questi anni è storicamente eccezionale. - ha detto Signorini - I tassi nominali sono i più bassi che si ricordino. Questa situazione va sfruttata per mettere il rapporto tra debito e prodotto su un sentiero di durevole discesa".La Banca d'Italia vede "con favore"incentivi ai pagamenti tracciabili che aiutano il contrasto dell'evasione e di "altri comportamenti illegali; fermi restando i presidi necessari per evitare invadenze indebite nella sfera privata e per tutelare chi ha ancora difficoltà a usare" la moneta elettronica. Serve "adeguata riflessione tecnica, per minimizzarne il costo, la complessità concettuale e operativa" ed "eventuali effetti distorsivi, e quindi per massimizzarne l'efficacia", ha detto Signorini.Sul possibile intervento previsto nella manovra economica del governo, circa il taglio del cuneo fiscale, Bankitalia sottolinea che "anche la riduzione del cuneo fiscale può dare uno stimolo non irrilevante, seppur graduale,all'economia, accrescendo sia la competitività delle imprese,sia i redditi reali e quindi i consumi delle famiglie. La scelta di disattivare integralmente le clausole nel 2020 - ha detto il vice dg Luigi Federico Signorini - limita l'ammontare di risorse che possono essere dedicate alla riduzione del cuneo".