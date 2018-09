Atreju Bannon alla Festa di Fdi: "Voi sapete cosa fare e a Bruxelles vi temono. Davos? Ha prodotto zombie" "Salvini e Meloni sono dei sovvertitori" afferma l'ex stratega di Trump. Sul Pil: "L'Italia paga le scelte del partito di Davos, i cittadini riprendano potere. Siete come criceti che girano sulla ruota. E' un circuito che va interrotto"

"Non sono qui per dire agli italiani cosa devono fare. Voi lo sapete. Per questo a Bruxelles vi temono. Non temono me, Salvini o Meloni. Quello è potere politico e lo capiscono. Quello che temono è potere politico grezzo". Lo ha detto Steve Bannon intervenendo ad Atreju, la festa di Fratelli d'Italia in corso a Roma. "Sono un populista perché vengo dalla classe operaia e se mi chiedete da chi preferirei essere governato dalle prime 100 persone che si sono presentate qui o dalle prime cento che si fossero presentate a Davos, dico dalle persone che sono qui da Fratelli d'Italia", ha aggiunto l'ex stratega di Donald Trump.



"Italia al centro politica mondiale, Salvini e Meloni sono sovvertitori"

"Oggi l'Italia è il centro della politica mondiale. Salvini e Giorgia Meloni sono sovvertitori" ha detto. "Non siete voi che avete creato la crisi finanziaria del 2008, eppure il Financial Times, la Cnn e altri stanno qui ogni giorno a cercare i crimini d'odio di Salvini. Chi si occupa dei crimini di odio che hanno fatto a voi con la crisi finanziaria'?", ha sottolineato. "La crisi finanziaria di 10 anni fa è stata provocata dal partito di Davos, un'elite economica e culturale che ogni anno va al Forum e predica che voi siete razzisti e xenofobi. L'economia italiana non si è mai ripresa da quella crisi", ha detto ancora. "E' appena passato il decimo anniversario di quella crisi. Sapete quanti politici o banchieri sono andati in prigione per questo? Nessuno", ha aggiunto.



"Trump in Usa come Fdi in Italia, parlate al cuore"

"Donald Trump è riuscito a vincere perché ha detto la verità ed è riuscito a parlare al cuore dell'America operaia e della classe media esattamente come fa qui in Italia Fratelli d'Italia" ha detto Bannon. "Trump 'America First' ma non 'America da sola', Fratelli d'Italia sono 'Italia first' ma non 'Italia da sola'. Quando ci sono due nazioni forti, si sostengono a vicenda", ha aggiunto. "I media mainstream e tradizionali hanno dato un'immagine falsa della posizione di Trump su Nato ed Europa", ha aggiunto.



Pil, "l'Italia paga le scelte del partito di Davos. Ha prodotto zombie, i cittadini riprendano potere"

"Abbiamo assistito a un calo del 18 per cento della natalità dal 2007. E' uno dei temi fondamentali per FDI, per Salvini e la Lega. Questo perché i giovani sono razionali" ha detto ancora Steve Bannon. "La crisi finanziaria del 2008 è stato il risultato dell'opera del partito di Davos, la elite economica e finanziaria. La crisi è il risultato della loro incompetenza e della loro aridità. I giovani comprendono che non ci sono possibilità di avere posti di lavoro per programmare il futuro", ha spiegato.



"I cittadini devono riprendere la loro sovranità in Europa. Il partito di Davos non fa che alimentare paure", ha concluso. "Davos ha creato una nazione di zombie, la Cina, che ha riprodotto quello che faceva la Compagnia delle Indie" con il colonialismo. "E' ora che il potere passi a voi".

"Con la flat tax pagheranno anche i ricchi"

"Con la flat tax anche i ricchi pagheranno qualcosa. Oggi siete voi che lavorate e che pagate le tasse a diffondere i valori che furono di Atene e di Roma" ha affermato, aggiungendo: "Oggi non siete proprietari di nulla, come i servi della gleba nel Medioevo". "Siete come criceti che girano sulla ruota. E' un circuito che va interrotto ed è questo che vuole fare Fratelli d'Italia".