Ultimo incontro con la stampa il 18 gennaio Barack Obama annuncia una nuova conferenza stampa prima di lasciare la presidenza a Donald Trump

Il presidente americano Barack Obama terrà mercoledì prossimo, 18 gennaio, la sua ultima conferenza stampa dopo otto anni di amministrazione. Lo ha annunciato oggi il suo portavoce.Il 20 gennaio Obama, 55 anni, lascerà la Casa Bianca al repubblicano Donald Trump, 70 anni. Il giorno dell'insediamento Barack e Michelle Obama riceveranno Donald e Melania Trump per un tè alla Casa Bianca, come da tradizione. Quindi si recheranno alla cerimonia in Campidoglio che lasceranno in elicottero per raggiungere la base militare di Andrews, alle porte di Washington, da dove partiranno per una vacanza al momento top secret.