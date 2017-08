Le ricerche Barcellona. Massiccia operazione di polizia a Girona e a Manlleu La polizia è alla ricerca delle tre persone ritenute responsabili del sanguinoso attentato di giovedì scorso a Barcellona. Sembra che Younes Abouyaaqoub, il 22enne ricercato, frequentava abitualmente Manlleu e la polizia sospetta che qualcuno possa avergli dato ospitalità

Si fanno sempre più serrate le indagini per catturare le tre persone ritenute responsabili del sanguinoso attentato di giovedì scorso a Barcellona dove hanno perso la vita 13 persone e almeno 54 sono rimaste ferite. In queste ore si registra una massiccia presenza di polizia a Girona, a nord di Barcellona, e a Manlleu, vicino Vic, dove era stato trovato uno dei furgoni noleggiati dalla cellula che ha colpito in Catalogna. Lo riferisce La Vanguardia, spiegando che a quanto sembra Younes Abouyaaqoub, il 22enne ricercato, frequentava abitualmente Manlleu e la polizia sospetta che qualcuno possa avergli dato ospitalità. Le ricerche si concentrano in particolare in questa cittadina di circa 20.000 abitanti, e nei dintorni.La Vanguardia riferisce anche che la polizia sta cercando tre automobili legate agli attacchi a Barcellona e a Cambrils. Si tratta di una Seat Ibiza grigia del 2002 targata 2538 BWK; una Volkswagen Touran del dicembre 2005 targata 2013 DTS e una Renault Clio francese targata 819CDH06 o CW214SV..