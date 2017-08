Marocco: arrestati due presunti complici Barcellona, parla uno dei terroristi: puntavamo alla Sagrada Familia. Nel covo anche documenti Isis

I sopravvissuti adesso parlano. Mohamed Houli Chemlal, il 21enne spagnolo di Melilla, non ha scelta: era in quella casa dell'Alcanar saltata in aria la sera del 16 agosto, il suo ruolo nella cellula di terroristi che il giorno dopo ha assaltato Barcellona e Cambrils è innegabile. E parlando spera di ammorbidire la sua posizione. Grazie a lui gli inquirenti hanno chiarito quali fossero i piani dei jihadisti.In pigiama perchè portato in Procura direttamente dall'ospedale, Chemlal ha confermato davanti a un giudice a Madrid che i piani iniziali del gruppo prevedevano un attentato con esplosivi di portata enorme, contro la Sagrada Familia di Gaudì, meta di migliaia di turisti. Lui - racconta oggi provando a rendere il più marginale possibile il suo ruolo - proponeva di mettere le bombe di notte, per evitare vittime. L'esplosione del covo di Alcanar - imbottito di 120 bombole di gas - ha però cambiato tutto e rapidamente hanno cambiato strategia: la Rambla.Abdelbaki es Saty è l'imam marocchino ucciso nell'esplosione di Alcanar che ha un ruolo chiave nell'organizzazione della cellula terrorista che ha seminato morte a Barcellona. Ancora: secondo Chemlal voleva morire da martire, voleva immolarsi facendosi esplodere.Tra i resti del covo è stato trovato un documento a firma Isis: si tratta di un testo, recuperato tra le pagine di un quaderno, che inneggia al sedicente Stato Islamico, dedicato ai combattenti in terra andalusa.Sono due i terroristi che il giudice ha deciso di trattenere in carcere: Chemlal - che sta collaborando ed è prezioso per il prosieguo delle indagini - e Driss Oukabir, il fratello di Moussa (ucciso a Cambrils). In un primo momento Driss aveva detto che gli erano stati rubati i documenti, poi ha ammesso di essere lui ad avere noleggiato il furgone bianco utilizzato per la strage. Per ilò terzo uomo - Salah El Karib, di 34 anni, titolare di un internet point a Ripoll - la custodia è stata prorogata di 72 ore. Mohamed Aallaa, 27 anni - arrestato a Ripoll, è il ratello di Said Aallaa, il 19enne ucciso a Cambris - è stato rilasciato: titolare dell'auto su cui usata dai terroristi per spostarsi verso Cambrils ha spiegato ai giudici di essere stato solo il titolare, ma che l'auto fosse utilizzata dal fratello.In Marocco sono state arrestate due persone: un 28enne che in passato ha vissuto 12 anni aBarcellona - arrestato a Nador, località non lontana dall'enclave spagnola di Melilla - è sospettato di legami con il sedicente Stato islamico (Is) e di aver pianificato un attacco contro l'ambasciata spagnola a Rabat. Il secondo sospetto è finito in manette a Oujda, città marocchina nei pressi del confine con l'Algeria. L'uomo aveva vissuto a Ripoll. Si indaga anche in Francia: sembra che quattro terroristi siano stati a Parigi 5 giorni prima della strage.