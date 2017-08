La Spagna dopo la strage Barcellona, secondo "La Vanguardia" Youssef Abouyaaqoub è stato arrestato Legami dell'imam con gli iracheni coinvolti nella strage di Nassiriya del 2003

Secondo il quotidiano catalano "La Vanguardia", il fuggitivo Youssef Abouyaaqoub è stato arrestato. Al momento non si hanno altre informazioni.Nella tarda mattinata è scattata un'operazione della polizia a Barcellona per il ritrovamento di un pacco sospetto su un bus, ma si è rivelato poi un falso allarme.La polizia catalana è in possesso di "indizi abbastanza rilevanti e solidi" secondo i quali uno degli almeno due terroristi uccisi nell'esplosione nell'abitazione ad Alcanar è l'imam di Ripoll Abdelbaki Es Satty. Lo ha affermato il capo della polizia Josep Lluis Trapero.L'imam è considerato l'ideologo della radicalizzazione dei giovani terroristi, in ragione dei contati avuti in carcere con elementi legati all'attentato di Atocha del 2004, ma anche per i legami con uno degli iracheni coinvolti nella strage di Nassiriya contro il contingente italiano nel 2003.Intanto, a Barcellona c'è un uomo che parla e svela le trame del terrore.Il bilancio ufficiale delle vittime degli attentati jihadisti di Barcellona e Cambrils la settimana scorsa è di 15 morti. Lo ha detto oggi il ministro degli Interni catalano, Joaquim Font. La polizia ha infatti stabilito che Pau Perez, il giovane trovato morto all'interno di un'auto che aveva forzato un posto di blocco sulla Meridiana poco dopo la strage della Rambla, era stato ucciso in precedenza dal terrorista Younes Abouyaaqoub, in fuga dopo l'attentato.