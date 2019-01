Furgoni dati alle fiamme per bloccare la strada Bari, assalto a portavalori con una ruspa Sul posto i vigili del fuoco, il personale medico del 118 e i carabinieri a cui sono affidate le indagini. Ricercate almeno quattro persone

Per rapinare un furgone portavalori hanno messo di traverso sulla carreggiata due furgoni, poi incendiati per evitare la fuga del mezzo blindato. E hanno usato una ruspa per aprire la portiera del mezzo portavalori, mettere a segno la rapina e scappare via forse a bordo di più auto sistemate nei pressi della statale.Il tutto è accaduto questa mattina poco dopo le 7.30 sulla SS 96 nei pressi di Mellitto, tra Altamura e Bari. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco, il personale medico del 118 e i carabinieri a cui sono affidate le indagini. Il commando entrato in azione sarebbe stato composto da almeno quattro persone, riferiscono i carabinieri.A causa della rapina al portavalori dell'Ivri e della presenza sulla carreggiata di due veicoli dati alle fiamme dai rapinatori, è stato necessario chiudere la strada in entrambe le direzioni. Al momento il traffico viene deviato in direzione Bari al km 89,700 presso lo svincolo 'Cassano'. Il personale Anas è presente sul posto per coordinare le attività di ripristino della circolazione e per la gestione della viabilità sui percorsi alternativi.