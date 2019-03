Vince il candidato del centrodestra Basilicata, Salvini esulta: "Orizzonte di 4 anni per il governo". Ma Di Maio: "Serve più rispetto"

Elezioni regionali Basilicata (Ansa)

Condividi

La Lega esulta per la vittoria del centrodestra in Basilicata e Matteo Salvini ribadisce la fedeltà al governo: "Se qualche osservatore o analista pensa che io abbia convenienza a far saltare il governo, dico di no. Non ho incassi personali o partitici. Il mio orizzonte dura 4 anni e tre mesi. Non ci sono lusinghe che possano farmi cambiare idea".



Di Maio: "Serve più rispetto"

Ma l'esito del voto lucano si ripercuote comunque sulle dinamiche di governo mentre restano le divisioni su temi come la cittadinanza o la sicurezza. "Il tema - dice Di Maio- è che questa convivenza nel governo tra due forze che hanno delle differenze potrebbe andare meglio se in questo momento si evitasse di mettere sempre quella "parolina in più" che "sporca", ogni provvedimento. È capitato con la Via della Seta e lo sblocca cantieri. Se c'è una cosa che può migliorare molto di più il clima è il fatto che quando facciamo qualcosa come M5S ci dovrebbe essere del rispetto senza che tutto venisse sempre opinato. Questa cosa non è nulla di grave e la chiariremo di persona".