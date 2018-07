Matera Basilicata, inchiesta GDF: agli arresti domiciliari il Presidente della Regione Marcello Pittella Le Fiamme Gialle indagano sul sistema sanitario lucano e hanno eseguito in tutto 30 misure cautelari. Oltre al presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, c'è anche il direttore generale dell'Asl di Bari, Vito Montanaro, e il responsabile dell'anticorruzione dell'Asl, Luigi Fruscio

Falso e abuso d'ufficio: sono queste - secondo quanto si appreso a Matera - le accuse contestate al Presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella (Pd), ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della Guardia di Finanza su alcuni episodi di manipolazioni di concorsi e raccomandazioni nel sistema sanitario.Le indagini sono cominciate circa un anno e mezzo fa in seguito all'esposto di un dipendente di una ditta fornitrice di servizi che non aveva ricevuto la sua quota di Tfr.Oltre al presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, c'è anche il direttore generale dell'Asl di Bari, Vito Montanaro, e il responsabile dell'anticorruzione dell'Asl, Luigi Fruscio.Il "deus ex machina' della "distorsione istituzionale" che si verificata nella sanità lucana il presidente della regione Marcello Pittella. Lo scrive il Gip di Matera Angela Rosa Nettis nell'ordinanza d'arresto per il governatore della Basilicata sottolineando che Pittella "non si limita ad espletare la funzione istituzionale formulando gli atti di indirizzo politico per il miglioramento e l'efficienza" della sanit àregionale, "ma influenza anche le scelte gestionali" delle Asl "interfacciandosi direttamente con i loro direttori generali" tutti da lui nominati .Gli accertamenti eseguiti dalla Procura della Repubblica di Matera e dalla Guardia di Finanza hanno evidenziato il "totale condizionamento della sanità pubblica da parte di interessi privatistici e da logiche clientelari politiche". Lo ha detto il Procuratore Pietro Argentino nella conferenza stampa sull'inchiesta sulla sanità lucana che ha portato a 22 arresti (due in carcere e 20 ai domiciliari).Il commissario dell'Azienda sanitaria di Matera, Pietro Quinto (in precedenza direttore generale della stessa Asm) "il collettore delle raccomandazioni che promanano" dal presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella. Così il Procuratore della Repubblica di Matera, Pietro Argentino, nella conferenza stampa sull'operazione della Guardia di Finanza sulla sanit lucana. Quinto - secondo gli inquirenti - "intrattiene significativi rapporti con altre figure politiche e religiose di spicco".Sono due le persone in carcere e 20 quelle poste ai domiciliari dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'operazione sul sistema sanitario lucano. Inoltre per altre otto il gip di Matera Angela Rosa Nettis ha disposto l'obbligo di dimora. La misura della custodia cautelare in carcere è stata disposta per Pietro Quinto e Maria Benedetto, commissario edirettore amministrativo dell'Azienda sanitaria di Matera. Sono invece ai domiciliari il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella (Pd), Agostino Meale, Vito Montanaro, Maddalena Berardi (direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera San Carlo di Potenza), Anna Rita Di Taranto, Davide Falasca, Vito D'Alessandro, Alessandra D'Anzieri, Luigi Fruscio, Giovanni Chiarelli (commissario straordinario dell'Azienda sanitaria di Potenza), Gianvito Amendola, Carmine Capobianco, Grazia Maria Ciannella, Gennaro Larotonda, Domenico Petrone, Lorenzo Santandrea, Rosanna Grieco, Carmela Lascaro, Roberto Lascaro e Claudio Lascaro. L'obbligo di dimora riguarda Graziantonio Lascaro, Cristoforo Di Cuia, Gaetano Appio, Michele Morelli, Francesco Mannarella, Roberta Fiorentino, Angela Capuano e Ferdinando Vaccaro.Ci sono anche i commissari delle uniche due aziende sanitarie lucane, Giovanni Chiarelli (Asp Potenza) e Pietro Quinto (Asm Matera), tra le persone per cui sono state disposte misure cautelari.Stando a quanto si e' appreso sarebbero coinvolti nell'inchiesta della Procura di Matera per questioni connesse a concorsi e nomine nella sanita' lucana anche il direttore generale e la direttrice dell'azienda sanitaria di Matera.La conferma dell'arresto è giunta all'ANSA da persone vicine al governatore che hanno definito la sua posizione nella vicenda "surreale".