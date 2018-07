Basket NBA LeBron James sulle orme di Magic Johnson: contratto da 154 milioni con i Los Angeles Lakers Il 33enne fuoriclasse di Akron giocherà nella prossima stagione per la prima volta nella Western Conference, provando a rinverdire gli antichi fasti gialloviola. "Benvenuto nella famiglia", il tweet di Bryant che lo accoglie a Los Angeles

La superstar della Nba LeBron James ha accettato di firmare un accordo quadriennale del valore di 154 milioni di dollari con i Los Angeles Lakers. Lo ha annunciato la Klutch Sports Group. James si unirà così a una delle squadre icona dell'Nba, nella quale hanno militato leggende del basket come Kobe Bryant e Magic Johnson.Dopo aver deciso di non rinnovare con i Cleveland Cavaliers, LeBron cede alla corte della franchigia californiana: per lui quadriennale da 153,3 milioni di dollari, poco piu' di 130 milioni di euro. "Benvenuto nella famiglia", il tweet di Bryant che lo accoglie a Los Angeles.Prima scelta assoluta del Draft 2003, dopo Cleveland, Miami e ancora Cleveland e tre Anelli vinti, il 33enne fuoriclasse di Akron giochera' cosi' nella prossima stagione per la prima volta nella Western Conference, provando a rinverdire gli antichi fasti gialloviola. Dietro la scelta del quattro volte Mvp anche ragioni extracampo (Los Angeles, dove possiede due case, gli offre anche la possibilita' di far decollare il suo giro d'affari) ma c'e' ora da capire quali saranno le prossime strategie dei Lakers per costruire attorno a LeBron una squadra che possa puntare da subito al titolo dopo aver mancato la qualificazione ai play-off nelle ultime cinque stagioni.