Basket:Spagna-Argentina 95-75, Scariolo su tetto mondo

Condividi

La Spagna del ct Sergio Scariolo ha vinto i Mondiali di basket battendo in finale a Pechino l'Argentina per 95-75. Per il tecnico bresciano il 2019 è quindi l'anno d'oro, visto che aveva già vinto, da vice-allenatore,l'anello di campione Nba con i Toronto Raptors, così come il centro della sua squadra Marc Gasol.La Spagna scappa fin dal primo quarto, trascinata dai 20 punti di Rubio e dai 15 di Llull. Bene anche Marc Gasol, che proprio come coach Scariolo nel giro di tre mesi conquista anello Nba e titolo mondiale. Il centro di Toronto mette a referto 14 punti con 7 assist e 7 rimbalzi. Alla selezione sudamericana invece non bastano i 24 punti di Deck, miglior realizzatore in assoluto. Scola, che ha guidato l'Argentina ai quarti e in semifinale, si ferma a 8 punti con 8 rimbalzi; inutili anche gli 11 punti con 8 assist di Campazzo.