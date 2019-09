Si gioca domenica alle 14.00 Basket, la finale dei mondiali è Argentina-Spagna Il coach italiano Sergio Scariolo è in finale con la Spagna

Argentina-Spagna è la finale del Mondiale di basket che si sta giocando in Cina. Si giocherà domenica 15 alle ore 14.00. Entrambe le squadre nel proprio palmarés detengono un titolo mondiale a testa.La Spagna del coach italiano Sergio Scariolo vince una gara combattutissima, dopo due overtime, contro l'Australia. I tempi regolamentari si erano chiusi sul 71-71. Nei due tempi supplementari decisivo Marc Gasol con 33 punti che ha decretato la vittoria per gli spagnoli con punteggio di 95-88. La Spagna torna in finale ai mondiali dopo 13 anni, dove nel 2006 sconfisse la Grecia.I sudamericani staccare il pass per la finalissima battendo al Cadillac Arena di Pechino 80-66 la Francia, che due giorni fa aveva eliminato a sorpresa gli Stati Uniti. Grande protagonista per la nazionale Albiceleste Luis Scola, 40 anni, che ha messo a referto 28 punti e 13 rimbalzi. L'Argentina torna in finale dal lontano 2002 dove perse contro la Jugoslavia.