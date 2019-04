Forze governative: "Abbattuto aereo di Haftar" Battaglia per Tripoli, le vittime sono 147, oltre 600 i feriti. L'Italia tenta una mediazione Missili Grad su un quartiere vicino all'aeroporto. Oggi Conte incontra il vicepremier libico Maitig e il ministro degli esteri del Qatar, Al Thani. La ministra della Difesa, Trenta: con la guerra i migranti diventano rifugiati

Continua ad aumentare il numero delle vittime negli scontri attorno a Tripoli tra l'esercito del governo libico riconosciuto dall'Onu di Fayez Al Serraj e l'Esercito nazionale libico del maresciallo Khalifa Haftar: lo riferisce l'Oms, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui le vittime sono 147 e 614 i feriti.



L'Oms, si legge ancora nella nota, ha messo in campo team di operatori chirurgici "per aiutare gli ospedali a far fronte all'afflusso di casi traumatici".



Guidato dall'uomo forte della Cirenaica, l'Esercito nazionale libico ha sferrato dall'inizio di aprile una offensiva militare per conquistare Tripoli, dove ha sede il governo di Fayez Al Serraj, che resiste e passa alla controffensiva: "No a un cessate il fuoco, le forze di Haftar devono ritirarsi". L'Italia tenta una mediazione: nel pomeriggio il presidente del Consiglio, Conte, incontra a Roma il vicepremier libico, Ahmed Maitig, e il ministro degli Esteri del Qatar, Al Thani.



Missili Grad su un quartiere vicino all'aeroporto di Tripoli

All'alba, cinque missili Grad sono caduti su un quartiere residenziale alle porte di Tripoli, Abu Salim, sulla strada per l'aeroporto della capitale libica. Lo ha riferito lo stesso sindaco del quartiere su Twitter. Secondo un portavoce, il bombardamento ha colpito diversi appartamenti e case e sono intervenuti i cittadini per estinguere i fuochi ma non ci sono state vittime. Il governo di al Serraj accusa l'Esercito nazionale libico di Haftar di lanciare missili anche contro le abitazioni di civili, ma le forze di Haftar si difendono sostenendo che sono in atto tentativi per delegittimare l'offensiva.



Trenta: con la guerra i migranti diventano rifugiati

"In caso di una nuova guerra non avremmo migranti ma rifugiati. E i rifugiati si accolgono. Chi dice che pensa al possibile attacco in Libia per risolvere il problema dei migranti sta facendo un errore enorme". Lo ha detto la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, a 'Circo Massimo su Radio Capital, aggiungendo che "le conseguenze in termini di destabilizzazione ricadrebbero soprattutto sull'Italia". Poi: "Il pericolo che possano aumentare gli sbarchi è assoluto, è vero. Dobbiamo portare l'Europa dalla nostra parte, va trovata una soluzione europea".



Maitig: aiutateci, la Libia non diventi un'altra Siria

"Attenti, state aprendo la strada a una mostruosità che produrrà una guerra civile tipo Siria di fronte all'Italia". Questo il monito lanciato dal vice premier libico, Ahmed Maitig, che oggi sarà a Roma per discutere con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, della crisi a Tripoli. In un'intervista a Repubblica, Maitig definisce l'offensiva militare lanciata dal generale Khalifa Haftar su Tripoli un "tradimento della legge internazionale, dell'Onu, che aveva qui il suo segretario generale Guterres mentre Haftar dava gli ordini di attacco".









Di Maio: chiudere porti misura occasionale, in Libia no a uso forza

Chiudere i porti "rappresenta una misura occasionale" e in Libia - un'emergenza che non può essere trattata "come un tema da campagna elettorale" - la soluzione non è né "l'uso della forza né un intervento militare". Lo dice Luigi Di Maio, leader del Movimento Cinque Stelle e vice presidente del Consiglio, intervistato dal Corriere della Sera. "C'è una crisi in corso, è vero", spiega il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, "Il governo la sta monitorando giorno dopo giorno. L'obiettivo è garantire la sicurezza del nostro Paese e dell'area, delle aziende italiane e dei nostri militari che svolgono un lavoro straordinario a sostegno della popolazione locale. Bisogna avere testa in questi momenti e lavorare con responsabilità. Quel che sta accadendo non è un gioco, non è Risiko in cui uno si diverte a fare il duro con l'altro. Le parole hanno un peso".