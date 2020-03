"Whatever it takes n.2? Non è il mio scopo" Lagarde: "Coronavirus grande shock economico. Italia in difficoltà? Noi ci saremo" La Bce lascia i tassi fermi ma contro il coronavirus mette in campo altri 120 miliardi di euro di acquisti titoli sino alla fine dell'anno e annuncia nuove aste di liquidità dedicate soprattutto alle piccole e medie imprese. Ma è soprattutto ai governi che chiede di agire tempestivamente attraverso misure di bilancio "ambiziose" per evitare che lo choc si traduca in catastrofe economica

Christine Lagarde (AP Photo/Michael Probst)

Condividi

"Sebbene questo shock sia in definitiva di natura temporanea, avrà un significativo impatto sull'attività economica". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, in conferenza stampa."La diffusione del coronavirus è stata uno shock importante per le prospettive di crescita dell'economia globale e dell'area dell'euro e ha aumentato la volatilità del mercato"."È necessaria una risposta delle politiche fiscali ambiziosa e coordinata per sostenere le imprese e i lavoratori a rischio"."Insieme all'importante stimolo di politica monetaria già in atto, queste misure sosterranno le condizioni di liquidità e di finanziamento delle famiglie, delle imprese e delle banche e contribuiranno a preservare l'erogazione regolare del credito all'economia reale"."Continueremo a monitorare attentamente le implicazioni della diffusione del coronavirus per l'economia, per l'inflazione nel medio termine e per la trasmissione della politica monetaria"."Sulla base del forte declino dei prezzi attuali e futures del petrolio, l'inflazione di fondo è destinata probabilmente a scendere considerevolmente nei prossimi mesi"."Le prospettive di crescita dell'area dell'euro sono chiaramente al ribasso a causa dei rischi esistenti"."La revisione strategica" della politica della Bce "è chiaramente differita" di almeno 6 mesi. Il processo sarebbe dovuto terminare entro al fine di quest'anno."Accogliamo con favore l'impegno dei governi dell'area dell'euro e delle istituzioni europee ad agire ora, con forza e insieme, in risposta alle ripercussioni dell'ulteriore diffusione del coronavirus"."C'è stata una decisione unanime sul pacchetto annunciato oggi".L'efficacia della risposta all'impatto del coronavirus sull'economia "dipenderà dalla velocità e dalla forza dell'approccio collettivo di tutti, in particolare delle autorità di bilancio"."Riusciremo ad affrontare questo choc solo insieme alle autorità di bilancio"."Ci vuole tempo per analizzare, sezionare e apprezzare ciò che facciamo"."Siamo di fronte a qualcosa di diverso rispetto alla grande crisi finanziaria" del 2008-2010."La risposta" all'impatto del coronavirus sull'economia "deve essere innanzitutto e soprattutto fiscale"."Avevo detto che speravo di non dover mai fare un 'whatever it takes" e "non intendo passare alla storia per un 'whatever it takes due'". Lo ha detto la presidente della Bce, Chrstine Lagarde, in conferenza stampa, sottolineando che l'unanimità registrata dalla decisioni odierne dimostra che "c'è un forte sostegno a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per far fronte ai rischi che possono rappresentare una minaccia per l'Eurozona"."Se si sommano tutte le misure annunciate finora si arriva a 27 miliardi di euro, un quarto dell'uno per cento del Pil dell'area dell'euro"."L'Italia, con le sue banche, le sue imprese, i suoi cittadini, beneficerà pienamente di tutti gli strumenti" messi in campo oggi dalla Bce.