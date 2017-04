Popolare di Vicenza e Veneto Banca Bce: fabbisogno di 6,4 miliardi per le banche venete Istituti solvibili possono accedere a ricapitalizzazione

E' di 6,4 miliardi di euro il fabbisogno complessivo calcolato dalla Banca centrale europea per la Popolare di Vicenza e per Veneto Banca: 3,3 miliardi per la prima e 3,1 miliardi per la seconda. E' quanto ha comunicato Francoforte alle banche.Nella lettera, inviata pure a Governo e Bankitalia, la Bce conferma che i due istituti hanno le caratteristiche di solvibilità per accedere alla ricapitalizzazione precauzionale. Il fabbisogno indicato è quello massimo, calcolato sulla base dello scenario avverso dello stress test di luglio 2016.Sia per Veneto Banca sia per Banca Popolare di Vicenza "sono già in corso le interlocuzioni con le Autorità competenti al fine di avviare formalmente il processo di ricapitalizzazione precauzionale". E' quanto comunicano i due istituti - che intendono fondersi - riguardo la richiesta di intervento dello Stato, per evitare il bail in.Il confronto riguarda ora il Tesoro e la Commissione europea, per le definizione dei dettagli dell'intervento del governo, che non dovrà violare le norme comunitarie sugli aiuti di Stato.