Reuters: la Bce non può aiutare l'Italia fuori dal salvataggio Ue

"La Banca Centrale Europea non potrà soccorrere l'Italia in caso di crisi di liquidità del governo e delle banche a meno che Roma non entri in un piano di salvataggio della Ue".Lo scrive Reuters sul suo sito internazionale, citando cinque fonti vicine alla Bce.Le fonti sottolineano che "le regole Ue consentono alla Bce di aiutare un Paese soltanto nel quadro di un programma di salvataggio europeo" e che "aggirare tali norme minerebbe la credibilità della stessa Bce".