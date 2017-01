Befana piatta in Europa

Condividi

di Sabrina Manfroi Seduta in calo per Tokyo nel giorno della befana: -0,34%. In Europa inidici ancora poco mossi, Londra Parigi e Francoforte, positiva Milano +0,14%. Pesano le vendite al dettaglio e gli ordini all'industria in Germania che a novembre sono scesi oltre le attese.Continua a correre Banco Bpm a Piazza Affari. Il titolo mette a segno un rialzo del 2,55%, bene anche Fca che sale del 2%. In calo Saipem -2,78% e Stm -1,6%Lo spread si restringe a 166 punti base, il rendimento decennale scende all'1,92%.L'euro risale sul dollaro vicino a quota 1,06.Attesi nel pomeriggio dati sull'occupazione dagli Usa.Ore 9:45