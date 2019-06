Progettava attentato ad ambasciata Usa a Bruxelles, arrestato belga noto alle forze dall'ordine

Un uomo che pianificava un attentato contro l'ambasciata americana a Bruxelles è stato arrestato. Lo riporta Rtbf. Si tratta di un belga, noto da tempo alle forze dell'ordine.

L'uomo, che risponde alle iniziali M.G., di recente aveva effettuato un sopralluogo dalle parti della sede diplomatica americana, la polizia federale lo ha seguito e quindi arrestato stamattina per "tentativo di attentato in un contesto terroristico" e "preparazione di un reato terroristico".



Il sospettato è stato incriminato per "tentativo di attentato in contesto terroristico" e "preparazione di violazione terroristica". L'arrestato nega ogni coinvolgimento.