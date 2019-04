Serie A, trentunesima giornata Poco spettacolo al 'Tardini': fra Parma e Torino finisce 0-0 Gara non esaltante: del gialloblù Gagliolo la chance più nitida, ma nel complesso meglio gli ospiti, pericolosi con Baselli, Berenguer e Parigini. Ducali a +7 dalla zona salvezza, i granata sperano ancora nell'Europa

di Gianluca Luceri Al ‘Tardini’ esce lo 0-0 fra Parma e Torino e il punto, in fondo in fondo, non dispiace a nessuno: gli emiliani si mantengono a distanza di ‘quasi’ sicurezza dal Bologna terz’ultimo (+7), i granata continuano a sperare in un piazzamento europeo.Primo tempo bloccato, decisamente noioso e senza una vera palla-gol. Leggermente meglio la squadra di Mazzarri, che fa più possesso e si rende pericolosa all’11’ con il colpo di testa di Nkoulou su corner di Baselli: ottimo lo stacco del francese, che anticipa tutti, ma traiettoria centrale. Sepe para senza affanni. Per i ducali, ancora alle prese con assenze pesanti (Gervinho, Inglese e Bruno Alves), una ‘mezza’ chance capita sui piedi di Rigoni, che però non inquadra la porta aprendo troppo il destro (25’). Replica immediata degli ospiti con Berenguer (28’): conclusione bassa dal limite, Sepe si allunga e blocca.La ripresa, ben più frizzante, si apre con il tentativo a giro di Baselli dopo una finta e controfinta (47’): pallone fuori di poco. Prova a scuotersi il Parma (51’): percussione e sinistro di Dimarco, Sirigu presente. Al 62’ occasione ‘enorme’ sprecata dai padroni di casa: su angolo, Sierralta prolunga di testa per Gagliolo che da pochi passi cicca clamorosamente la sfera. Risponde subito il Toro (63’): Belotti serve a rimorchio Berenguer, ma la conclusione dello spagnolo finisce larga di almeno un metro. Si scalda poi il match, con qualche intervento un po’ rude e qualche reazione sopra le righe: piovono i cartellini gialli dell’arbitro Doveri (saranno 9 alla fine). Bella, all’81’, la ripartenza del neo entrato Parigini che s’invola da centrocampo e ci prova col mancino, trovando però l’opposizione di Sepe. Poco dopo (85’), spunto interessante anche di Belotti ma tiro senza precisione. Lo 0-0 non si schioda: risultato giusto.