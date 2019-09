Serie A, posticipo quinta giornata Belotti ribalta il Milan con una doppietta: il Torino vince 2-1 Ai rossoneri non basta un rigore di Piatek nel primo tempo. Ad un quarto d'ora dalla fine si scatena il 'Gallo' che firma due splendide reti. Finale al cardiopalmo, ma il risultato non cambia. Aria pesante intorno a Giampaolo

Il Toro riparte dopo due ko e un super Belotti (doppietta) sconquassa il Milan (2-1), che incassa dopo il derby un’altra bruciante sconfitta. L’aria, intorno a Giampaolo, si fa già pesante.Nettamente meglio i rossoneri nel primo tempo, che ci provano al 10’ con Calhanoglu (punizione larga di un metro) e trovano il vantaggio al 19’ su rigore. Cross di Suso dalla destra, De Silvestri tocca l’accorrente Leao e Guida fischia il penalty, confermato dopo un silent-check con il Var: dal dischetto trasforma Piatek. Tre minuti dopo Diavolo vicinissimo al raddoppio con il colpo di testa del 20enne portoghese Leao: il gran volo di Sirigu evita il peggio ai suoi. Senza fortuna i tentativi di Kessie (destro) e Piatek (testa), nel recupero l’unico sussulto degli uomini di Mazzarri, fino allora decisamente in ombra: lancio dalle retrovie di Lyanco, Donnarumma sbaglia il tempo dell’uscita ma Belotti non riesce ad insaccare, complice anche la pressione di Calabria.Ripresa più viva. Botta Ola Aina, Donnarumma coi pugni in angolo. Al 54’, su ripartenza di Romagnoli, un liberissimo Piatek si divora lo 0-2 (piatto fuori di un niente). Ad un passo dalla rete anche il Toro (61’): Donnarumma stoppa in uscita bassa Belotti poi intervento fondamentale di Musacchio su Zaza, pronto a colpire. Al 65’, dopo quasi un anno di assenza, si rivede Bonaventura: fuori Rafael Leao.Dietro l’angolo c’è però l’incredibile ribaltone. Al 72’ i granata riemergono: Belotti riceve palla da Rincon, converge e lascia partire una saetta di destro che batte un Donnarumma tutt’altro che irreprensibile. Proteste dalla panchina rossonera per un possibile fuorigioco e cartellino rosso al secondo portiere Pepe Reina. Il Gallo-show prosegue al 76’: Donnarumma si oppone a Zaza, Belotti sbaglia il tocco sotto porta ma rimedia all’errore con una strepitosa rovesciata. Tre occasionissime in un recupero da brividi: clamoroso errore di Kessie da pochi passi (93’), altrettanto sprecone Zaza a tu per tu con Donnarumma (94’), miracolo di Sirigu sulla capocciata di Piatek (95’).