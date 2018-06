Mercati Bene Milano Giù Lo Spread

Condividi

di Sabrina Manfroi Prosegue in rialzo la seduta di Piazza Affari, migliore in Europa, con un guadagno dello 0,9%. Segue Londra +0,38%, Parigi +0,27%, Francoforte +0,18%.Sugli scudi Campari, +3,1% e Saipem +2,97%. Guadagna terreno anche Unicredit +2,5%: le banche tornano a salire mentre lo spread coi bund tedeschi si restringe a 229 punti base, al 2,798% il rendimento decennale. Il Tesoro ha collocato Btp a tre anni per 2 miliardi di eurocon un tasso del 1,16% dallo 0,07% precedente. Collocati anche Btp a 7 anni per 2,13 miliardi al 2,37% dall'1,34% precedente. Infine sulle lunghe scadenze, collocati 1,033 miliardi di Btp 2048 al rendimento del 3,54% dal 2,88% dell'asta di aprile, mentre del Btp 2046 è stato collocato un ammontare di 468 milioni al rendimento del 3,42%.L'euro sul dollaro a 1,1765.