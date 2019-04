Bene Milano, giù lo spread

di Paolo Gila Dopo le chiusure in progresso di Tokyo e delle altre piazze asiatiche anche le borse europee hanno aperto in leggero rialzo. A pochi minuti dall’avvio Milano si presenta come la migliore, con l’indice a +0,65%, mentre gli altri listini viaggiano su progressi intorno allo 0,10%.A Piazza Affari si apprezzano soprattutto i bancari e gli assicurativi, con qualche recupero anche per gli industriali. Piatti gli energetici con il petrolio in calo, il Wti scende a 63 dollari e 40 centesimi il barile.In calo lo spread a 246 punti base, con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 50%. Stabile l’euro a quota 1,13 e 10 contro dollaro.