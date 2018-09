Borse: bene Milano in un’Europa piatta

di Paolo Gila Con un incremento dell’1 e 08% Milano è stata la migliore borsa in Europa, mentre Londra, Parigi e Francoforte hanno chiuso in leggero calo, influenzate dall’andamento debole di Wall Street nel pomeriggio.Il calo dello spread a 223 punti base, con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 70% ha tonificato i titoli bancari, che sono avanzati in maniera generalizzata. Bene anche i telefonici e gli energetici.Sul versante dei cambi l’euro è salito a quota 1,16 e 90 contro dollaro.