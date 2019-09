Mercati Bene Milano, piatti gli altri listini

di Paolo Gila Piazza Affari si apprezza dello 0,60% con acquisti su bancari, tecnologici, bene anche Atlantia. Gli altri listini azionari europei stanno invece viaggiando sul filo della parità, in attesa della conclusione del vertice della Fed, chiamata a rivedere i tassi. In questo clima resta sonnacchiosa anche Wall Street, con gli indici Dow Jones e Nasdaq in leggero calo.Lo spread btp/bund è a 137 punti base, con il rendimento dei nostri decennali allo 0,87%. L’euro si cambia a 1,10 e 50 contro dollaro.