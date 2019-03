Mercati Bene Milano, poco mosse le borse europee

di Paolo Gila A metà seduta Milano si conferma la migliore, con il Ftse Mib che guadagna lo 0,50 per cento. Parigi segna +0,27 per cento e Francoforte viaggia appena sotto la parità. Londra invece in lieve discesa, -0,04%, dopo la bocciatura del piano sulla Brexit di Theresa May e in attesa dei nuovi voti parlamentari: quello di stasera sull'uscita dall'Unione europea senza accordo e quello di domani su un possibile rinvio della Brexit. La sterlina tuttavia questa mattina si rafforza nei confronti dell'euro e delle altre principali valute. Spread btp/bund in leggera risalita, a 250 punti base, con un rendimento del Btp decennale al 2 e 57 per cento. A Piazza Affari in evidenza la Juventus: +16% dopo la rimonta di ieri sera in Champions League, che ha assicurato ricavi aggiuntivi per 10 milioni di euro. Bene anche Salvatore Ferragamo, +4 per cento, dopo le indicazioni positive sui primi due mesi dell'anno. Contrastati infine bancari e telefonici.