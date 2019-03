Bene Wall Street, a ruota anche le europee

di Paolo Gila La robusta crescita dei listini americani nel pomeriggio (con il Dow Jones a +0,60% e il Nasdaq a + 0,70% alle 17 e 30) ha dato stimoli e spunti agli investitori che in Europa hanno convogliato acquisti sull’azionario.E così le borse del Vecchio Continente hanno chiuso in progresso. Questa la fotografia al fotofinish: Londra+0,26%, Francoforte +0,64% e Parigi +0,89%. Dal canto suo Milano ha segnato +0,38%.In evidenza a Piazza Affari energetici e tecnologici, contrastati industriali e bancari. Lo spread btp/bund è sceso a 248 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 47%. In calo l’euro contro dollaro, che scende a 1,12 e 85.