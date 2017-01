Mercati Bene Wall Street, in recupero le borse europee

di Paolo Gila Grazie alla pubblicazione di alcuni dati economici positivi (come il calo delle richieste dei sussidi settimanali di disoccupazione, l’aumento della fiducia delle imprese e la ripresa delle attività edili) Wall Street ha aperto in leggero rialzo con il Dow Jones a +0,04% e il Nasdaq a + 0,08%.C’è attesa per l’insediamento di Donald Trump, in calendario domani, mentre la BCE ha annunciato di aver lasciato invariati i tassi. In questo quadro tutte le borse hanno recuperato dalle posizioni incerte della mattinata e Milano appare la migliore con il FTSE Mib che si apprezza di circa tre quarti di punto percentuale. Parigi e Francoforte avanzano intorno allo 0,20% mentre solo Londra cede lo 0,40%.In forte evidenza sono tornati a Piazza Affari i bancari con UBI a +8%, bene anche Fiat a +4%. Deboli restano le utilities e gli energetici, che in parte risentono della stabilità dei prezzi delle materie prime.Stabile anche lo spread a 160 punti base con il rendimento dei btp decennali poco sotto il 2%.Per quanto riguarda i cambi l’euro incrocia il dollaro a 1,06 e 20.