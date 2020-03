Bene l’Europa, ma cede Wall Street

Condividi

di Paolo Gila Giornata ancora altalenante per tutti i listini, che hanno risentito delle scadenze tecniche (opzioni e futures). Anche per questa ragione Wall Street ha aperto in progresso salvo poi ripiegare e portare gli indici Dow Jones e Nasdaq in prossimità delle chiusure europee a perdere intorno al punto percentuale.Milano ha segnato in chiusura un progresso dell’1 e 71%. Questa la fotografia degli altri listini e fine seduta: Londra +0,14%, Parigi +5,01% e Francoforte +3,70%.Lo spread btp/ bund è ora a 196 punti base con il rendimento dei titoli decennali italiani all’1 e 62%. L’euro si è ulteriormente indebolito e viene scambiato contro dollaro a 1,06 e 90.