Mercati Bene l'asta dei bot. I nuovi iPhone danno slancio a Stm

di Fabrizio Patti Si fanno via via più robusti gli incrementi degli indici delle borse del Vecchio Continente.Milano poco sotto il mezzo punto percentuale di salita, Londra +0,89%, e Francoforte +0,75%.Tra i settori anche oggi bene le banche, in Italia (+0,89% per l'indice di settore Ftse All Share Banks) e in Europa.I mercati guardano alla Bce, che domani dovrebbe effettuare un nuovo taglio dei tassi sui depositi, accompagnato però da un sostegno al settore bancario.Lo spread tra Btp e Bund ieri era salito di sei punti base, a 157 punti, oggi sale a 158. Il rendimento del Btp è tornato di poco sopra l'1%, all'1,03%. Rispetto a un mese fa il rendimento è sceso di 77 punti base.Alle 11 l'esito dell'asta dei Bot a un anno: collocati tutti i 6,5 miliardi di euro offerti, la domanda ha superato i 10 miliardi. Il rendimento è sceso a un tasso negativo: -0,226%. Ad agosto era stato positivo dello 0,107%. Domani ci sarà quella dei Btp, a scadenza più lunga.Tra i titoli, exploit per StMicroelectronics, +3,53%. Gli analisti associano la performance alla presentazione dei nuovi iPhone di Apple, da cui Stm deriva il 13% del proprio fatturato. Guadagno oltre il 2% anche per Buzzi Unicem, Prysmian, Leonardo, Cnh Industrial, Bper Banca.Chiudono la classifica del Ftse Mib molti titoli legati all'energia: Italgas, A2A, Terna, Snam, Enel, Hera.