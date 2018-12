Mercati Bene le borse europee, in calo lo spread

di Paolo Gila L’ultima seduta dell’anno di Piazza Affari si chiude in progresso, con l’indice principale a + 1 e 44%. In apprezzamento anche gli altri listini azionari europei, che hanno così recuperato le perdite registrate ieri. Londra è stata la migliore con un +2,27%. Francoforte ha guadagnato l’1 e 71%, mentre Parigi ha segnato +1,74 %. Controversa invece Wall Street, con gli indici Dow Jones e Nasdaq che si sono appiattiti dopo un avvio in crescita. Su mercato secondario dei titoli di stato, lo spread btp bund è calato a 250 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 72%. L’euro è in leggero rafforzamento e quota 1,14 e 45 contro dollaro.