Bene le borse, giù lo spread

di Paolo Gila In crescita tutti i listini azionari europei, grazie anche alla buona prestazione di Wall Street, dove gli indici Dow Jones e Nasdaq avanzano di oltre un punto.Milano è la migliore in Europa, con il Ftse Mib in progresso dell’1 e 90%, seguita da Parigi a + 1 e 25%, quindi da Francoforte a +1,02% mentre Londra viaggia poco sopra la parità.Sul listino milanese spiccano Salvatore Ferragamo, titolo del lusso a +7%, ed Enel che sale di oltre 3 punti percentuali. Positivi i titoli bancari.Migliora la situazione anche sul fronte dei titoli di Stato. Lo spread con i titoli tedeschi torna sotto la soglia dei 300 punti base scendendo a quota 296, mentre il rendimento del btp decennale cala al 3,47%.Sul fronte delle valute infine l’euro poco mosso sul dollaro con il cambio a quota 1,16.