Bene Milano, giù Wall Street

di Sabrina Manfroi Seduta in rialzo per Piazza Affari che guadagna l'1,34% dopo che la Bce ha assicurato il rafforzamento del programma di acquisto di titoli di stato legato all'emergenza sanitaria nel caso ce ne fosse bisognoDebole Parigi, sotto la parità, Francoforte +0,07%, Londra cede lo 0,37% mentre Wall Street prosegue debole dopo le tensioni con Pechino per la nuova legge sulla sicurezza imposta ad Hong Kong.A Piazza Affari in luce i bancari, Unicredit +4,34%, Ubi Banca +2,48%, Intesa Sanpaolo +1,59%. Bene ancora Nexi +3,68% e Diasorin +6,23%. Negativi i titoli energeticLo spread chiude in calo, a 213 punti base.