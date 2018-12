Letteratura inglese ​L’attore britannico Benedict Cumberbatch sulla copertina di un libro di testo ucraino

La casa editrice ucraina “Gramota” ha pubblicato un manuale di letteratura straniera per gli studenti liceali dell’ultimo anno con l’attore britannico Benedict Cumberbatch sulla copertina. Il manuale è stato pubblicato con il finanziamento pubblico ed è stato raccomandato dal Ministero della Pubblica Istruzione e della Scienza ucraino come testo ufficiale per i licei. La versione elettronica del manuale sarà diffusa gratuitamente.Secondo gli autori, l’immagine dell’attore è stata impressa per stimolare l’interesse degli studenti a leggere di più. Il libro di testo contiene una sezione dedicata alla rappresentazione di “Amleto” in diversi paesi del mondo e Benedict Cumberbatch, oltre ai suoi ruoli ricoperti nel cinema e nelle serie televisive, è noto anche per la sua recitazione nei classici del teatro britannici.