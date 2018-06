Kamčatka Benzina alle stelle in Russia: deputato va al lavoro a cavallo

Nella penisola di Kamčatka i prezzi della benzina sono superiori alla media nel paese. Dopo il recente aumento delle accise c’è stata un’impennata degli aumenti ai distributori e proteste degli automobilisti in diverse regioni.Il deputato regionale del partito “Russia giusta” Mikhail Puckovskij ha inscenato una protesta singolare. Come riporta l’Agenzia giornalistica regionale “Kam 24”, il deputato ha sellato il suo ronzino “Raketa” (Razzo), presentandosi al Parlamento regionale a cavallo. Peccato però che non abbia potuto parcheggiare per l’assenza di un posto di legatura per cavalli.Il deputato Puckovskij percepisce 20 mila rubli (circa 300euro) al mese, non ha altri redditi e non può permettersi di fare il pieno a prezzi stellari. Lavoratore assiduo, che attende tutte le sessioni del Parlamento, intende venire ogni giorno a cavallo sul luogo del lavoro, ma chiede il posto di legatura per il suo cavallo al parcheggio parlamentare.I colleghi-deputati hanno fatto una colletta, comprandogli l’abbonamento mensile al bus, ma il testardo Puckovskij ha rifiutato l’offerta: vuole poter “parcheggiare” il suo cavallo vicino alla Mercedes del governatore regionale.