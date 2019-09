La crisi Governo. l'appello di Grillo sull'intesa tra M5S e Pd: "Un'occasione unica" Il Messaggio del fondatore del MoVimento anche ai 'ragazzi del Pd'. La replica di Zingaretti a Grillo: 'Mai dire mai. Cambiamo tutto e rispettiamoci'

di Tiziana Di Giovannandrea MoVimento 5 Stelle e Pd sono in trattativa per la formazione del nuovo Governo tra mille incontri e mille 'stop and go' ed ecco che irrompe, come una bomba deflagrante, un intervento video di Beppe Grillo alquanto duro dal titolo: "Sono esausto!".Un intervento pungente, alla Beppe Grillo, che però è anche un'esortazione sia per il M5S che per il Pd a rendersi conto di quello che stanno vivendo e dell'opportunità politica che si trovano davanti.Il fondatore del M5S parla di scenari globali, chiede una visione più ampia dell'orizzonte quotidiano. Ragiona di urbanistica, trasporti, tecnologie e poi parte con l'affondo: "Questa pena che vedo... questa mancanza di umorismo, di divertimento e anche di euforia" ed esorta: "Dovete sedervi a un tavolo ed essere euforici perché appartenente a questo momento straordinario di cambiamento" sottolineando : "Abbiamo da progettare il mondo, invece ci abbruttiamo, a parlare di scalette, di controscalette ... Il posto, lo do a chi... i 10 punti, i 20 punti...".Con veemenza Grillo dice: "Basta, basta, io mi rivolgo al Pd, alla base, ai ragazzi del Pd. Sarete contenti, è il vostro momento questo, abbiamo un'occasione unica, Dio mio, unica. E allora cerchiamo di ricompattare i pensieri, di sognare un attimo a dieci anni con la visione"."Voglio dell'euforia, voglio sentirvi simpatizzanti, voglio che capiate che questa è una nazione straordinaria con della gente meravigliosa, che magari sta lì in un angolo e non è capita".Esortando ancora "Abbiamo un'offerta di tecnologia immensa, dobbiamo decidere che tipo di società vogliamo" dice Beppe Grillo nel video registrato nella sua casa di Genova e pubblicato sul suo blog. "Invece - annota - facciamo discussioni stupide". "Veramente - domanda - non ci accorgiamo del momento storico straordinario che è questo, che c'è da riprogettare il mondo?". Grillo ammonisce che "la politica deve scegliere che strada prendere" mentre "ci perdiamo in questa roba qui che non si riesce a capire...". "Basta, sono esausto" e chiude il collegamento ma il messaggio è partito.Immediata la risposta di Nicola Zingaretti, segretario del Pd via Twitter a quanto detto e criticato da parte di Grillo: "Caro @ Beppe Grillo, mai dire mai nella vita. Cambiamo tutto e rispettiamoci gli uni con gli altri".