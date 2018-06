La proposta del fondatore M5S L'idea di Beppe Grillo per la riforma del Senato: "Una camera di cittadini. Estratti a sorte" "La selezione dovrebbe essere equa e rappresentativa del Paese. Il 50% sarebbero donne. Molti sarebbero giovani, alcuni vecchi, altri ricchi, ma la maggior parte di loro sarebbero gente comune. Sarebbe un microcosmo della societa'", spiega il Garante M5s

Grillo dal suo blog lancia quella che allo stato non e' una proposta di legge - anche perche' non potrebbe essere lui ad attivarla - quanto una provocazione intellettuale: una Camera 'dei cittadini', il Senato magari, composta non da eletti ma da estratti a sorte.Eloquente, il titolo della riflessione: "Il piu' grande inganno della Politica: farci credere che servano i politici". "Sembra assurdo, ma pensateci un attimo. La selezione dovrebbe essere equa e rappresentativa del Paese. Il 50% sarebbero donne. Molti sarebbero giovani, alcuni vecchi, altri ricchi, ma la maggior parte di loro sarebbero gente comune. Sarebbe un microcosmo della societa'", spiega il Garante M5s che mette in risalto "un importante effetto collaterale": "Se sostituissimo le elezioni con il sorteggio e rendessimo il nostro parlamento - nel testo sempre con l'iniziale minuscola, come per ogni suo altro sinonimo - veramente rappresentativo della societa', significherebbe la fine dei politici e della politica come l'abbiamo sempre pensata".Ecco allora "una seconda camera nel nostro parlamento, piena di persone scelte a caso, un senato dei cittadini, se volete".Una boutade? "C'e' - puntualizza Grillo - una campagna per un senato popolare in Francia e un'altra campagna in Scozia. Sarebbe come un cavallo di Troia nel cuore del governo. E poi sostituire le elezioni con il sorteggio". "Oggi stanno accadendo cose incredibili. Si sta mettendo in discussione tutto. Le idee di queste persone non sono cosi' strane come appaiono. Io ne so qualcosa. Come diceva Rene' Descartes, 'se vuoi veramente conoscere la verita', almeno una volta nella vita devi dubitare, il piu' profondamente possibile, di tutte le cose'", dice ancora Grillo.