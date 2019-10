Vincitori a sorpresa Bergamo, all’Expo dei formaggi la medaglia d'oro va a un produttore russo L’azienda casearia artigianale russa "Сыр&Beer" vinve l'Oscar dei formaggi

Condividi

A Bergamo si sono svolti tre eventi chiave dell’industria casearia, il World Cheese Awards-2019, B2Cheese e Cheese Festival, nell’ambito dell’esposizione internazionale casearia FORME. Al festival World Cheese Awards-2019, che viene chiamato anche “Oscar dei formaggi”, il miglior formaggio duro di fossa è stato considerato quello dell’azienda casearia artigianale russa "Сыр&Beer", la cui sede si trova nella provincia di Mosca.La giuria era composta di 250 membri, e i produttori in gara erano 4 mila, provenienti da tutto il mondo. Il formaggio russo è fatto esclusivamente a mano e l’azienda è aperta al pubblico che può vedere l’intero processo di lavorazione. L’azienda è a conduzione familiare, i titolari sono marito e moglie, Viaceslav ed Elvira Kovtun. Dopo la vittoria, le scorte dell'azienda sono andate immediatamente esauriteo e già ci sono prenotazione per le prossime 200 forme. La prossima vendita è prevista solo per marzo del 2020. Nonostante il successo commerciale, i titolari non intendono aumentare il prezzo che è fissato a 1.800 rubli (circa 27 euro) al chilo.