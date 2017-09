Incidenti sul lavoro Bergamo, operaio muore in fabbrica schiacciato da un bancale La vittima aveva 34 anni. Il fatto è avvenuto a Mornico al Serio

Condividi

Incidente mortale sul lavoro oggi a Mornico al Serio, in via Baraccone, alla ditta Ravago. Un uomo di 34 anni, Simone Bergamaschi, che abitava in paese, è morto sul colpo schiacciato da un bancale all'interno di un capannone. Sul posto sono accorse un'ambulanza e l'elisoccorso del 118, ma per l'operaio non c'è stato nulla da fare. Ancora comunque incerta la dinamica dell'accaduto: sul posto per i rilievi sono intervenuti i tecnici di Ats e i carabinieri