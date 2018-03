POLITICA

2018/03/14 17:24

Centrodestra Berlusconi: "Aperto a governo con M5S? Apro la porta per cacciarli" Berlusconi alla Camera per l'assemblea dei gruppi a chi gli chiede se avesse aperto all'ipotesi di un governo con i Cinque Stelle. Poi, alla domanda se ci sia la possibilità che il leader della Lega possa fare il presidente del Senato, risponde: "E' tutto ancora campato per aria"

Condividi Silvio Berlusconi: "Un' apertura per un governo con i 5 stelle? Io ho aperto la porta per cacciarli via", così taglia corto il Cavaliere alle ipotesi di un patto di governo del centrodestra, o forse solo leghista, con i pentastellati, entrando a Montecitorio per la riunione con i neoeletti di FI



"Ipotesi governo con appoggio dem su temi"

Ci potrebbe essere un'ipotesi di un governo di centrodestra con il Pd che potrebbe appoggiare singoli provvedimenti. Così afferma, riferiscono fonti parlamentari FI, Silvio Berlusconi, nell'incontro con i neoeletti. L'ex premier all'inizio del suo intervento ha avuto - viene riferito - parole di apprezzamento per il lavoro di Brunetta e Romani e si e' soffermato sul programma con cui il centrodestra si e' presentato alle urne.



"Convincere più M5s possibili passare con noi"

Bisogna convincere più parlamentari possibili dei Cinque stelle a passare con noi. Così Silvio Berlusconi, riferiscono fonti parlamentari, si è espresso parlando ai parlamentari riuniti alla Sala della Regina alla Camera.



Silvio Berlusconi: "Un' apertura per un governo con i 5 stelle? Io ho aperto la porta per cacciarli via", così taglia corto il Cavaliere alle ipotesi di un patto di governo del centrodestra, o forse solo leghista, con i pentastellati, entrando a Montecitorio per la riunione con i neoeletti di FICi potrebbe essere un'ipotesi di un governo di centrodestra con il Pd che potrebbe appoggiare singoli provvedimenti. Così afferma, riferiscono fonti parlamentari FI, Silvio Berlusconi, nell'incontro con i neoeletti. L'ex premier all'inizio del suo intervento ha avuto - viene riferito - parole di apprezzamento per il lavoro di Brunetta e Romani e si e' soffermato sul programma con cui il centrodestra si e' presentato alle urne.Bisogna convincere più parlamentari possibili dei Cinque stelle a passare con noi. Così Silvio Berlusconi, riferiscono fonti parlamentari, si è espresso parlando ai parlamentari riuniti alla Sala della Regina alla Camera.

Condividi