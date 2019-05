Berlusconi: Conte burattino di Salvini e Di Maio

"Giuseppe Conte è un buon comunicatore, prova a comportarsi come un vero presidente del Consiglio, ma mi sembra più un burattino di Di Maio e Salvini". Lo ha detto a 'Quarta Repubblica', su Rete 4, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi."I 5 Stelle sono assolutamente di sinistra, condividono l'ideologia comunista, non vogliono lo sviluppo ma la decrescita", ha aggiunto Silvio Berlusconi, intervistato da Nicola Porro. L'ex premier ha criticato la misura 'bandiera' del M5S, il reddito di cittadinanza, definito da Berlusconi "un disastro nella sua applicazione. Per i poveri serve soprattutto creare buoni posti di lavoro", ha detto."Una misura urgente è detassare completamente le aziende che assumono e abbassare i contributi. Le aziende avranno un grande incentivo per assumere e per aumentare gli stipendi ai dipendenti".