L'opposizione Berlusconi: "Dirigenti leghisti dicono basta"

"Io a Salvini ho parlato un po' di tempo fa, poi per accordo abbiamo fatto parlare i nostri. Salvini va in televisione e dice di essere un uomo leale e promette di andareavanti 4 anni, i suoi dicono che non si può andare avanti altri 4 anni".Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel corso della registrazione di "Matrix" su Canale 5.E poi: "Solo legandosi al Ppe i partiti sovranisti potranno contare in Europa. Credo che i sovranisti si possono convincere e venire con noi". "Io e Orban siamo amici intimi. Orban appare come una testa matta ma è una persona ragionevolissima".Sul fronte interno, "avverto un venticello di nuove inchieste giudiziarie, si muove ancora qualcosa. Vedo la volontà di certi magistrati di intervenire nella politica", ha poi affermato l'ex premier.