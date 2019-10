"La politica del governo desta grande preoccupazione" Berlusconi, Forza Italia aderisce alla manifestazione della Lega il 19 ottobre Il leader invita iscritti, simpatizzanti ed elettori a partecipare alla manifestazione con gli altri partiti del centro-destra

Forza Italia aderirà alla manifestazione contro le politiche del Governo convocata per il 19 ottobre prossimo in piazza San Giovanni a Roma. Il presidente Silvio Berlusconi invita iscritti, simpatizzanti ed elettori a partecipare alla manifestazione con gli altri partiti del centro-destra."Sarà presente sul palco una delegazione di Forza Italia". Lo rende noto un comunicato del Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "La politica economica del Governo, come emerge dalla nota economica del Def - sottolinea Silvio Berlusconi - desta grande preoccupazione. Colpirà negativamente famiglie e imprese, porterà l'Italia nuovamente nella spirale della recessione. Anche per questa ragione Forza Italia aderirà alla manifestazione contro le politiche del Governo convocata per il 19 ottobre"."Bisogna contestare e contrastare questo governo sia nel Parlamento, come faremo con i gruppi di Forza Italia, sia nel Paese, come faremo insieme al centrodestra unito nella manifestazione romana". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (FI) dicendosi "particolarmente lieto" dell'annuncio del presidente Berlusconi. "Avevo auspicato questa decisione per la quale mi ero apertamente schierato - spiega - così come insieme ad altri sto lavorando, con ago e filo, per ricucire un centrodestra unito,che possa vincere in Umbria e poi via via nelle altre regioni che saranno chiamate al voto nelle prossime settimane. Con un'alternanza di candidati alla guida delle regioni che vede impegnate tutte le forze politiche e, tra queste, anche Forza Italia, con un ruolo decisivo per conquistare quelle fasce dielettorato che possono far vincere un centrodestra equilibrato e dalle mille voci. In piazza, quindi, tutti quanti, sabato 19 ottobre, con Forza Italia, con il centrodestra unito, contro il governo rosso-giallo che ha calpestato ogni regola democratica e che sta svuotando le tasche degli italiani".