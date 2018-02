Verso le elezioni Berlusconi: "Alleanza di centrodestra è solidissima. Se tra un anno si vota io candidato premier"

Quella di centrodestra è "un'alleanza solidissima perché abbiamo lavorato a un programma, tutti lo hanno sottoscritto e firmato, non ho nessuna ragione per dubitare della loro lealtà. Ci conosciamo da prima del 2000, abbiamo alle spalle venti anni di collaborazione, governiamo insieme regioni importanti. Sono certo che i punti messi nel programma saranno rispettati dalla coalizione". Lo ha detto il leader Fi, Silvio Berlusconi, a Rainews.Silvio Berlusconi ribadisce l'intenzione di istituire nuovamente la figura del poliziotto e del carabiniere di quartiere, figure affiancate "dai nostri militari dell'esercito". Per farlo, promette il leader di Fi a Rainews24, "aumenteremo di un terzo gli attuali organici dando ai nostri uomini delle forze dell'ordine e ai militari un congruo aumento di stipendio bloccati dal 2010"."Contro la mia voglia temo che dovròessere io, che sarò riabilitato dopo una sentenza assurda". Loafferma Silvio Berlusconi a radio anch'io a chi gli chiede se sarà lui il candidato premier di Fi nel caso si tornasse al voto tra un anno.