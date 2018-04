Attacco dal Molise Berlusconi contro M5s: “È il partito dei disoccupati, sono disgustato” Il leader di Forza Italia attacca duramente i 5 Stelle e apre ad un’alternativa “con uomini saggi” dei gruppi misti ed esponenti del Pd

Condividi

Durissimo attacco di Silvio Berlusconi al Movimento 5 stelle e “disgusto” per quanto successo nella trattativa che potrebbe portare alla formazione del nuovo governo: dal Molise, dove si trova per la campagna elettorale delle regionali, l’ex premier dice di aver "cercato di dare seguito a cosa voleva la Lega, in modo che qualche persona competente fosse dentro una squadra di inefficienti. Ma ho verificato quanto il Movimento 5 Stelle sia un partito non democratico, un pericolo per l'Italia". Berlusconi aggiunge che nel mondo politico regna “una grande confusione, gli italiani hanno votato molto male. Seguo tutto con disgusto, va tutto di male in peggio".Poi l’attacco frontale ai 5 stelle, quando il tre volte presidente del consiglio ricorda che a 12 anni attaccava “manifesti contro il Pci”, nel ’94 lottava “ancora contro i comunisti veri, che oggi non esistono più. E oggi, al posto dei comunisti, mi ritrovo i 5 Stelle. Alla mia veneranda età sono ancora qui a spiegarlo agli italiani, mi sono anche rotto…". Il M5s, secondo Berlusconi, è il partito “dei disoccupati, di chi vuole raggiungere il potere per togliere a chi ha e prenderlo per sé”.Il leader di Forza Italia è poi passato alle possibili alternativa per la formazione dell’esecutivo, elogiando il Partito democratico che "dal punto di vista della responsabilità e della democrazia” sarebbe “anni luce davanti ai 5 stelle". Quindi, la coalizione di centrodestra “potrebbe concretamente fare accordi con uomini saggi, con i parlamentari dei gruppi misti e anche esponenti del Pd".