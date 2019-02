Berlusconi: italiani svegliatevi, siete una vergogna

"Gli italiani aprano gli occhi, sono fuori di testa, siete tutti fuori di testa. Anche l'Abruzzo lo dimostra, il 50% sono rimasti a casa, meno del 10% ha votato il M5s, ma come si fa a ragionare così pensando al proprio futuro, a quello del proprio Paese? Italiani svegliatevi, siete completamente ciechi, siete una vergogna. Lo dico a tutti, anche quelli che votano male". Lo ha detto Silvio Berlusconi a 'Stasera Italia', su Retequattro."Non capisco come gli italiani non abbiamo aperto gli occhi e non capiscano chi sono questi signori", ha aggiunto.E poi: "Di Maio sa solo sorridere e dire bugie in Tv, è inqualificabile. Conte è una brava persona, sa baciare la mano alle signore, veste bene e fa finta di guidare il governo. Siamo nelle mani di persone pericolosissime per il nostro futuro, l'economia, la ricchezza e le libertà". Per Berlusconi, "Di Maio è inclassificabile, al di sotto di qualunque voto. Conte è il burattino dei due vice ministri"."Noi promuoveremo un referendum sul reddito di cittadinanza, e si sta pensando anche di promuoverlo sulla Tav e sulla chiusura dei negozi proposta dai 5stelle, un grave danno per l'economia", ha annunciato Berlusconi, riferendosi soprattutto al reddito di cittadinanza. "I poveri vanno aiutati, ma con un reddito di cittadinanza molto diverso da quello promesso dai cinquestelle e che non daranno. E' un modo per comprare il voto dei cittadini italiani", sottolinea l'ex premier. Poi parla della flat tax: "L'ho suggerita a Putin, ora in Russia non c'è nessuna convenienza a eludere il 13 per cento di aliquota unica, con pene inasprite e si finisce in carcere. Quella annunciata in Italia è una presa in giro agli italiani. Ci vogliono anche da noi pene severe e carcere aumentato agli evasori".